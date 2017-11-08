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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالغربية،من ضبط صيدلى وعاطل، وبحوزتهما أقراص وأمبولات مخدرة مغشوشة وأدوية منتهية الصلاحية فى طنطا.

تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين، معلومات بقيام “أحمد س ا أ ف” 36 سنة صيدلى مقيم شارع سعد زغلول بقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات، مستأجر صيدلية الروضة الشريفة بشارع عمار بن ياسر ثان طنطا، بالاتجار فى الأدوية المخدرة والمغشوشة ويعاونه “محمد ش ش م” 41 سنة، حاصل على دبلوم مقيم شارع راغب باشا ثان طنطا، والذى يجلب تلك الأدوية للأول.

تم شن حملة من ضباط إدارة مباحث التموين، ومندوب الإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة، وتم ضبط 200 شريط ترامادول، و250 شريط نالوفين المخدر جدول 3، وضبط 1368 أمبول RH والمستخدمة للسيدات الحوامل (مغشوشة)، و4 أقلام أنسولين مغشوشة، و7 أمبولات ناليبوفيين المخدر جدول 3، وضبط 28 قرص سانتوليك للإجهاض مغشوش.

كما تم ضبط المتهم الثانى “محمد ش ش م” بسيارته رقم 534061 ملاكى الغربية أثناء تسليمه كمية من الأدوية المخدرة للأول، وضبط بحوزته 200 قرص تامول المخدر، و250 أمبول تخدير قبل العمليات، فتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.