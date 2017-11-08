القاهرة- أ ش أ

أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة المستشار هاني مصطفى نائب رئيس محكمة النقض, حكما نهائيا وباتا بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح ومتهم آخر يدعى أحمد عبد الرحمن بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بهما ضدهما وذلك في قضية أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر 2013 وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهما آخرين بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وتغريمهم, كل على حدة, مبلغ 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة.

واقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات على تصحيحها تصحيحا جزئيا لتصبح العقوبة المقضي بها بحق المتهمين هي “الحبس” بدلا من “السجن المشدد”.

وتعد الأحكام الصادر من محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.