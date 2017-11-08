القاهرة -اخبارمصر

أكدت فاتن الشاذلي مؤسسة إحدى الشركات ومن أكثر 100 امرأة تأثيرا بكندا، أن هناك فقط حواجز مختلفة تواجهها المرأة وخاصة في مصر، متمثلة في الحواجز الثقافية والسياسية وهي ليست موجودة في كندا واكدت ان للسيدات تاثير كبير في قرارات بلدانهن.

وشددت خلال كلمتها بحلقة نقاشية حلقة نقاشية حول دور المرأة في دوائر صنع القرار، بمنتدى شباب العالم، المنعقد الآن، في شرم الشيخ، على ضرورة تشجيع المرأة على التقدم والمشاركة بفعالية في التنمية، مُشيرة إلى أن لكل بلد تحديات وحواجز مختلفة تتعامل بها مع المرأة، مؤكدة أن الحواجز في بلادها ليست خطيرة وشديدة كالبلدان المختلفة.

وأشارت “مؤسسة إحدى الشركات”، إلى أن المرأة حينما يتم دعوتها إلى المنصات والفعاليات لا يتم دعوتها على كونها امرأة بقدر ما هي شخص ناجح ولديه مهارة للمكانة التي يتقلدها، مُشيرة إلى أن هناك العديد من النساء التي أثرت قراراتهن في بلدان عديدة حينما تولين المناصب القيادية.

وطالبت بضرورة نشر قصص نجاح السيدات في العمل، مشيرة إلى أن 60 % من القروض متناهية الصغر على مستوى العالم توجه للمرأة وتنجح في سدادها.