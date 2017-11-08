قنا - وكالات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاملين بحوزتهم أسلحة نارية، وتاجر مخدرات، خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن لضبط العناصر الإجرامية بقرية حمردوم بمحافظة قنا، وباشرت النيابة التحقيقات.

كان اللواء علاء محمود العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من اللواء أشرف رياض مدير المباحث يفيد ضبط ضبط مهدى.م 41 سنة عامل، ومقيم بقرية ابو حزام مركز شرطة نجع حمادى وبحوزته بندقية الية تحمل رقم 32677، ومحمد.ع 33سنة عامل ومقيم بقرية ابو حزام مركز شرطة نجع حمادى وبحوزته بندقية الية تحمل رقم 51496235.