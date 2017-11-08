سول - وكالات

تحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من منصة الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، عن الخطر النووى التى تصر عليها كوريا الشمالية، منددا بما وصفه بـ”الدكتاتورية الوحشية” فى بيونج يانج.

وأكد الرئيس الأمريكى، إن نظام “كيم كونج أون” أعتبر ضبط النفس الأمريكى فى الماضي ضعف، لكن خطئا كبيرا، مضيفا: “النظام الكورى الشمالى يسعى للصراع الخارجى ليغطى على فشله الداخلى.. وأقول للشمال لا تقللوا من شأننا فنحن لا نسعى للصراع، ولن نسمح بالهجوم على أمريكا أو حلفائنا”.

وأضاف ترامب خلال كلمته أمام الجمعية الوطنية فى كوريا الجنوبية: “زمن القوة حان للتعامل مع كوريا الشمالية”، مؤكدًا: لن نسمح بأن تكون المدن الأمريكية مهددة بالتدمير”

وشدد الرئيس الأمريكى خلال كلمته، على ضرورة التحالفات الدولية فى مواجهة الحروب، متوعدا بمساعدة الجيش الكورى الجنوبى فى مواجهة التهديدات الكورية الشمالية.

وأضاف ترامب: “أريد السلام من خلال القوة، وسنزيد قدرات الدفاع الأمريكية لمساعدة الجيش الكورى الجنوبي، لافتا إلى خطورة الحرب التى مرت بها شبه الجزيرة الكورية.

وتابع: “توفى أكثر من مليون كورى شمالى بسبب المجاعة فى التسعينيات، وأكثر من ذلك سيموتون من الجوع فى حالة الحرب”.

وأبدى الرئيس الأمريكى إعجابه بفرق الجولف فى كوريا الجنوبية، قائلًا: هناك الموهبون الكوريون فى الجولف وهم من أفضل اللعيبة على الأرض”.