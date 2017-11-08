القاهرة - أ ش أ

يفتتح حلمي النمنم وزير الثقافة والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدورة السادسة عشرة لمهرجان مسرح الهواة في الجمعيات الثقافية على مسرح المركز الثقافي بالجيزة يوم السبت القادم الموافق 11 نوفمبر الجاري والذي تنظمه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الكاتب المسرحي حسين صبره.

ويشارك في هذه الدورة 6 فرق مسرحية من محافظات “الفيوم والدقهلية ودمياط وبورسعيد وأسيوط والأقصر” وتستمر خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الجاري برئاسة الفنان أحمد ماهر .

ويتضمن حفل الافتتاح استقبال الضيوف بفقرة فنية يليها كلمات افتتاحية لرئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ورئيس المهرجان ورئيس الهيئة ووزير الثقافة يليها تكريم اسم الفنانة الراحلة كريمة مختار واسم محمود عوضين رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الأسبق بجانب تكريم الفنان أحمد ماهر رئيس المهرجان ويختتم الحفل بعرض أوبريت “حكاية جميلة” رؤية وإخراج الفنان عمرو قابيل.