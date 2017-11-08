القاهرة - أ ش أ

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك غلق أكاديمية أسيوط في الوقت الراهن بسبب شكاوى الأهالي من وجود مخالفات بها.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد تلقى العديد من الشكاوى من مواطني أسيوط بوجود مخالفات وتجاوزات داخل أكاديمية النادي المتواجدة في المدينة.

وذكر نادى الزمالك على يوم الثلاثاء أن شكاوى عائلات اللاعبين لمجلس الإدارة كشفت عن أن المسئول عن الأكاديمية يقوم بابتزازهم من أجل الحصول على مقابل مادي للسماح لأبنائهم بالمشاركة في الأكاديمية بخلاف المعاملة السيئة وتوجيه الإهانة لهم وهو الأمر الذي لا يليق باسم الزمالك ويتسبب في خلق حالة من الاستياء للزملكاوية بالمدينة.

وأوضح النادي أن التجاوزات والمخالفات التي تقدم بها أهالي مدينة أسيوط دفعت مجلس الإدارة ليقرر غلق فرع الأكاديمية بالمدينة خلال الوقت الراهن ، وتحذير الأهالي من التعامل مع هذا الشخص لأنه أصبح غير مسئول وليس له أي صفة بالنادي بعد قرار غلق الأكاديمية.