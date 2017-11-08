أخبار مصر - سماء المنياوى

شارك المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء في احدى جلسات منتدى الشباب العالمي المقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 -9 اكتوبر والتي جاءت بعنوان ” تجربه مصر في استضافة اللاجئين ” بمشاركة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي و مجموعه من النماذج للشباب الاجئين من الدول العربيه مقيمين في مصر .

وقد اكدت مني سالم مديرة وحدة دعم المراة سياسيا بالمجلس خلال الجلسه ان المجلس ينفذ مشروع التمكين الاقتصادي للمراة في المجتمعات المحليه المستضيفة للاجئين وهو مشروع اقليمي ينفذ في مصر والاردن ولبنان والعراق المشروع يهدف إلى دعم النساء الاكثر احتياجا في تلك المجتمعات بما في ذلك المرأة المصرية المعيلة.

وذلك عن طريق توفير فرص التدريب لدعم قدراتهن المهنية والادارية لتمكينهن من الاندماج فى النشاطات الاقتصادية والاعتماد على الذات في اعالة انفسهن وعائلاتهن وبالتالي زيادة فرص حمايتهن من كافة انواع الاستغلال والعنف بما في ذلك العنف الاسري والزواج المبكر للقاصرات .

واكدت انه من خلال حملة التاء المربوطة التي اطلقها المجلس القومي للمراة نسعي الي تعزيز القدرات الايجابية والقيادية للمرأة ومساعدتهن ببدا حياة جديدة.

واشارت ان مجالات التدريب المهني التي يقدمها المجلس للاجئات هي متعددة تتماشى مع مهارات السيدات الوافدات، كما نقدم دورات تدريبية حول كيفية ادارة مشروع خاص، واكدت ان التحديات التي تواجهنا هي ضعف الموارد الاقتصادية.

واكدت اننا نحن في مصر نعتبر الشقيقات العربيات ليس لاجئات ولكنهن وافدات وهما الان استطاعوا ان يندمجوا في المجتمع المصري وان يتاثروا ويوثروا في المصريين واشارت مني سالم ان المراة هي اكثر تأثرا من الحروب والصراعات لذلك لابد تعزيز دورها ولابد تواجدها في صنع واتخاذ القرار ومن خلالها نستطيع ان نبني مجتمعات امنه خاليه من الصعوبات والحروب.