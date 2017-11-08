باريس - أ.ش.أ

كشف مصدر قضائي فرنسي يوم الثلاثاء أن ثلاثة مراهقين تلقوا أحكاماً بالسجن المشدد لصلتهم بالإرهابي الداعشي رشيد قاسم حيث كانوا يتواصلون معه عبر رسائل مشفرة.

وأوضح المصدر أن محكمة الأحداث أصدرت في 31 أكتوبر أحكاما بالسجن من 6 إلى 18 شهرا بالإضافة إلى إجراءات تأديبية بحق هؤلاء المراهقين البالغين من العمر 14 و 15 عاما.

واعترف المتهمون أمام المحكمة أنهم كانوا على صلة بالإرهابي رشيد قاسم عبر الرسائل المشفرة على تطبيق “تلجرام” إلا أنهم نفوا التخطيط لأي هجمات بالأراضي الفرنسية.

وكان قد جرى توقيف المراهقين الثلاثة في سبتمبر 2016 بباريس وضواحيها وهم أول الذين خضعوا للمحاكمة ضمن الشباب الفرنسيين الذين جندهم رشيد قاسم الداعشي الفرنسي الجزائري الأصل الذي يرجح أنه قتل بضربة للتحالف الدولي في الموصل في فبراير 2017 بحسب السلطات الأمريكية والفرنسية.

ويعتقد المحققون أنه أدار من سوريا عدة هجمات في فرنسا إذ تبين صلته بحادث مقتل شرطي ورفيقته بالضاحية الباريسية في يونيو 2016 وحادث مقتل كاهن في كنيسة “سان اتيان دو روفريه” بغرب فرنسا في يوليو 2016.

يشار إلى أنه منذ مطلع 2017 تم ملاحقة 15 مراهقا في فرنسا لارتباطهم بالإرهابي الداعشي رشيد قاسم وكشف مدعي عام باريس فرانسوا مولانز أن عدد القاصرين المدانين في ملفات مرتبطة بالتطرف الجهادي تضاعف نحو أربع مرات خلال عام حيث قفز من 13 إلى 51 شخصا.