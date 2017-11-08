لندن - وكالات

كشف تقرير جديد أنه أصبح بإمكان مستخدمى تطبيق “فيس بوك ماسنجر” فى المملكة المتحدة، الاعتماد على التطبيق لتحويل الأموال بشكل مباشر عبر المحادثات الفورية، وذلك بعدما أطلقت فيس بوك هذه الخاصية للولايات المتحدة فى وقت سابق، لتكون بريطانيا هى الدولة الأولى التى تحصل على هذه الميزة بعد أمريكا.

ووفقا لما نشره موقع “اندبندنت” البريطانى، فإن المستخدم بحاجة لربط بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصى على فيس بوك ماسنجر، وذلك لكى يتمكن من تحويل الأموال عبر التطبيق بكل سهولة وبشكل مباشر بدون الحاجة لوجود وسيط، مع ضرورة ملاحظة أن يكون الطرف الآخر موجود فى نفس البلدة أيضا، حيث لا يمكن حتى الآن تحويل الأموال عبر الدول.

ويتيح تطبيق ماسنجر العديد من الخيارات لتحويل الأموال بشكل مباشر بين اثنين من المستخدمين فى التطبيق التابع لفيس بوك، حيث يمكن ايضا إضافة إلى الاستعانة بميزة ماسنجر الجديدة، الاستعانة أيضا بتطبيق Pay Pal من داخل مسنجر كذلك، كذلك فمن المنتظر أن تطلق خلال الاسابيع المقبلة ميزة المدفوعات P2P.