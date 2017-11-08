القاهرة - أ ش أ

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على مالك مخزن للملابس العسكرية بدون ترخيص بمنطقة الأزبكية.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية مفادها أن المدعو “أحمد شوقي محمد 47 سنة” صاحب محل للملابس العسكرية بدائرة قسم شرطة الأزبكية يدير مخزناً للملابس العسكرية بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم العثور داخل المخزن بعد استهدافه على 6 أجولة بداخلها ملابس عسكرية وصديري واقي خاصين بالقوات المسلحة والشرطة وحقيبة بداخلها رتب خاصة بالقوات المسلحة والشرطة و200 “كاب” خاص بالقوات المسلحة والشرطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.