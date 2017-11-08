عدن - أ ش أ

أعلن التحالف العربي اليوم الثلاثا مقتل 50 متمردا حوثيا في 12 غارة جوية نفذتها طائراته ضد معسكر تدريبي لمليشيات الحوثي في قرية حضن التابعة لمديرية ألفح اليمن بمحافظة حجة.

وأوضح التحالف أن طائراته شنت غارات مكثفة على قاعدة الديلمي وثكنات للمليشيات شمال صنعاء، وذلك بالتزامن مع قصف مبنى في منطقة هران قتل فيه نحو 17 قياديا حوثيا كانوا مجتمعين ويعتقد أن من بينهم صالح الصماد رئيس ما يسمى (المجلس السياسي للانقلابيين).

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أعلنت أن مصير صالح الصماد بات مجهولا عقب الغارات العنيفة التي شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وفي السياق ذاته قتل القيادي الحوثي عبدالولي أحمد الحدا مع عشرات الحوثيين في غارة جوية في محافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.