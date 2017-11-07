القاهرة - أ ش أ

عقدت اللجنة الانتخابية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا، مساء اليوم/ الثلاثاء بمقر الاتحاد برئاسة المستشار أحمد حلمي الشريف رئيس اللجنة، وعضوية السادة طارق الشرباصي ومحمد سعد ضباب وممدوح العرابي أعضاء اللجنة، فيما اعتذر عن عدم الحضور السيد أشرف سعد عضو اللجنة.

وقامت اللجنة خلال اجتماعها باستعراض طلبات الترشيح المقدمة من 13 متقدما ومتقدمة على المقعدين الشاغرين بمجلس إدارة الاتحاد في الانتخابات المحدد يوم 26 نوفمبر الحالي موعدا لإقامتها، ومن المقرر أن ترسل القائمة النهائية للمرشحين إلى الأندية يوم الخميس المقبل.