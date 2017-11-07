شرم الشيخ - أ ش أ

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن منتدى شباب العالم يساعد على ولادة مؤسسة جديدة سيكون لها تأثير بالغ على العالم أجمع خلال سنوات قليلة قادمة، مشيرا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يصل شباب مصر بشباب العالم ويضع مشكلات شباب مصر في بؤرة الاهتمام العالمي.

وأضاف مكرم في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم الذي يعقد حاليا في شرم الشيخ، أن “كل من انتقد مؤتمر شرم الشيخ الأول للشباب قصير النظر ولم يكن يعرف إمكانية وصولنا إلى هذا المستوى”، لافتا إلى أن توحد رؤية العالم حول كافة المشاكل التي تتعلق بالشباب في مختلف دول العالم من أكثر مظاهر الاستفادة من منتدى شباب العالم، وأوضح أن المكسب الحقيقي للمنتدى هو توحيد نشاط الشباب على مستوى العالم.

ولفت مكرم إلى أن “المنتدى الحالي بداية لحدث عظيم وأتمنى أن يتكرر كل عام أو عامين”، مؤكدا أن هزيمة الإرهاب تكون بمواجهته لذا كان انعقاد مؤتمر شباب العالم في سيناء بمدينة شرم الشيخ الجميلة والآمنة.

وأشار إلى أن منتدى شباب العالم تناول عددا من القضايا التي تشغل دول العالم كله وليس مصر وإفريقيا وحدهما، وأضاف أن “شباب العالم له تأثير على السياسيين وصناع القرار لتغيير المستقبل لصالح الاستقرار ومحاربة الإرهاب”، مؤكدا أنه تم الحديث خلال المنتدى عن عدد من الأمور الإيجابية مثل الحضارات واستمرارها وتحقيق الاستفادة من العمل الإنساني على مدار التاريخ.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أسسا لمنهج جديد في حقوق الإنسان بقوله إن محاربة الإرهاب حق أصيل من حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالمشهد الإعلامي، قال مكرم إن “مصر عاشت ثمان سنوات من الفوضى الإعلامية وتلك الفترة على وشك الانتهاء، ويجب الوقوف لمواجهتها بتنظيم ومعايير تحدد المفهوم الموضوعي للحرية”، مؤكدا على أن إثارة الفتن ونشر الشائعات ليست حرية تعبير أو رأي ولكنها جريمة يرتكبها معدومو الضمير.

وحول رؤيته في دور الصحافة في بناء الدولة، قال مكرم إن الصحافة مهمة لأي مجتمع ولكن الحرية المسئولة هي التي تلتزم بالصدق وبالتعليق على الأخبار الصادقة، مؤكدا أن حرية الصحافة مهمة في المجتمعات وكذلك التزامها بتحري الدقة وصدق المعلومات، بحيث تكون صحافة حرة ومسئولة وتتلافى نشر الشائعات، وهو أمر يمثل ضرورة ملحة في المجتمع المصري.

وأكد مكرم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عازم على أن يتخذ الإجراءات لجعل الكلمة حرة ومسؤولة في الفترة القادمة، وقال إنه لن يكون هناك مجال للظهور الإعلامي لمن ينشر الشائعات والأكاذيب، مشيرا إلى أن عدة دول دمرها الإرهاب باسم الدين ولم يكن الإعلام الممول بعيدا عن تلك المسؤولية.