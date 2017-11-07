عمان - أ ش أ

تم اليوم الثلاثاء افتتاح أعمال المنتدى العالمي للعلوم 2017, التي انطلقت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني , وتحت شعار (العلم من أجل السلم), بمشاركة حوالي 3 آلاف من أبرز العلماء والقادة السياسيين والأكاديميين وصناع القرار والمستثمرين على مستوى العالم, يمثلون أكثر من 120 دولة.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى الرئيس المجري يانوش أدير, وعدد من العلماء الحائزين على جائزة نوبل, وممثلون حكوميون رفيعو المستوى من العديد من دول العالم. ويناقش المشاركون في المنتدى على مدى أربعة أيام من خلال أربعين جلسة رئيسية ومتخصصة مواضيع تتعلق بالطاقة والمياه وأمن الغذاء, وتحديات التعليم والتحول الرقمي.