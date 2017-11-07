القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن مصر آمنة بشعبها، وراسخة وثابتة في الأرض، وأن هذا الثبات مستمد من الشعب المصري الذي يقود مسيرة التنمية ويقود الثبات والاستقرار في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، لوسائل الإعلام على هامش فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، أن منتدى شباب العالم فكرة ناجحة بكافة المقاييس حيث استطاع الشباب إجراء الحوارات المختلفة في كافة المجالات دون حدود لهذا الحوار، وتطرقوا للشئون الثقافية والدينية والقضايا المشتعلة في العالم وقضايا مكافحة الإرهاب في محاولة للبحث عن حلول لها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى شباب العالم تجربة جيدة جدا وسيتم عقده سنويا، حيث تضمن حراكا بين الشباب لتبادل وجهات النظر والآراء حول عدد من القضايا العالمية وما يخص الشباب، لا سيما وأنه فرصة جيدة لتلاقي الأفكار بينهم.

وأضاف المهندس شريف إسماعيل أن السياحة في مصر لم تصل بعد إلى المعدلات التي كانت عليها قبل عام 2011، وأن الحكومة تعمل حاليا على الوصول إلى هذه المعدلات وزيادتها، موضحا أن البلاد تسير بشكل جيد هناك رضا عن نتائج الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون أفضل وأن كل يوم يمر يكون أفضل مما سبق بشأن هذه المعدلات والإصلاحات التي لن تتوقف.