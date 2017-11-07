رام الله - أ ش أ

سيرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قافلة جديدة تتكون من 22 شاحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، من مستودعات وزارة الصحة في نابلس.

وقال رئيس الوزراء، رامي حمد الله، إن تسيير قافلة الأدوية جاء “بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس”، وتحمل القافلة أدوية لمرضى الكلى والسرطان والأمراض المزمنة، إضافة إلى حليب الأطفال ومحاليل وريدية ومضادات حيوية.

وأضاف رئيس الوزراء “بالنسبة لعملية تمكين الحكومة بدأت في قطاع غزة، وهناك ثلاث محاور لها وهي، الموظفين والأمن والمعابر، وبدأت اللجنة الإدارية بالعمل واتخذنا اليوم قرارا بحصر أحوال كافة موظفي قطاع غزة قبل 2007/6/14، وسيبدأ الحصر من الأحد القادم 2017/11/12 وينتهي الحصر بتاريخ 2017/11/22، ونائب رئيس الوزراء موجود في القطاع حاليا وطلب معلومات تفصيلية حول كافة الموظفين الجدد، ومع بداية 2018/2/1 نأمل أن تنهي اللجنة الإدارية كافة أعمالها وتكون وجدت حلا لقضية الموظفين”.

وتابع: “نحن نتواجد على المعابر ولكن هذا منقوص، فلا يمكن تمكين حكومة الوفاق أو أي حكومة غيرها إلا بحل جذري لموضوع الأمن”.