القاهرة - أ ش أ

أصدر القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الثامنة (ومقرها مركز جرجا بمحافظة سوهاج) لمدة خمسة أيام اعتبارا من الأحد 12 نوفمبر وحتى الخميس 16 نوفمبر الجاري.

وأوضح القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء – أن طلبات الترشح تقدم يوميا خلال الفترة المذكورة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا فيما عدا اليوم الأخير فيمتد الميعاد حتى الخامسة مساء.

وأصدر رئيس الهيئة قرارا بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين في الدائرة المشار إليها للاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعية لانتخاب عضو واحد بمجلس النواب عن تلك الدائرة، على أن تجرى عملية الانتخاب خارج مصر يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر المقبل، وداخل مصر يومي الأحد والإثنين 17 و18 ديسمبر، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الإعادة خارج مصر يومي الجمعة والسبت 5 و6 يناير القادم، وداخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 يناير القادم.