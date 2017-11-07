القاهرة - أ ش أ

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، مساء اليوم الثلاثاء، إنهاء تعاقدها مع طارق مرتضى المستشار الإعلامى للنقابة، بعد أن أصدر بيانا صحفيا بمغادرة الفنانة الكبيرة شادية المستشفى بخلاف الحقيقة.

وقالت النقابة -في بيان اليوم- إن ما جاء فى البيان الذي أصدره طارق مرتضى أمس الإثنين بأن الفنانة الكبيرة غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية غير صحيح، وهو الأمر الذى نفته أسرة النجمة الكبيرة.

ونوهت النقابة بتكذيب أسرة الفنانة الكييرة بيان طارق مرتضى، مؤكدة أن الفنانة الكبيرة شادية لازالت في العناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكرى، وتستكمل علاجها وتستجيب له في وجود فريق طبى كبير مع عدد من أفراد أسرتها.

كان طارق مرتضى قد أصدر بيانا، في وقت متأخر أمس الإثنين، أعلن فيه مغادرة الفنانة الكبيرة شادية مستشفى الجلاء العسكري بعد تماثلها للشفاء من جلطة بسيطة في المخ.

ونشرت أغلب الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية الخبر، ونقلت عن طارق مرتضى القول ” الله استجاب لدعاء المصريين وأتم شفاء معبودة الجماهير”.

وسرعان ما خرجت أسرة النجمة الكبيرة لتكذب بيان النقابة، الأمر الذي أوقع النقابة في حرج بالغ أمام وسائل الإعلام وجمهور الفنانة الكبيرة.

يذكر أن الفنانة المعتزلة شادية أصيبت، قبل أيام، بجلطة في المخ وتم نقلها من مستشفى العاصمة إلى مستشفى الجلاء العسكري لتلقي العلاج.

وبدأت شادية حياتها الفنية عام 1947، عبر مسابقة لاختيار وجوه جديدة للقيام ببطولة سينمائية، واصطحبها والدها، ولم يكن يتعدى عمرها حينذاك 16 عاما، لتقديمها إلى لجنة المسابقة، وتحمس لها المخرج أحمد بدرخان، وتبناها حلمي رفلة فنيا وأطلق عليها الإسم الفني “شادية” لتنطلق مسيرتها الحافلة وتصبح من أهم فنانات مصر والعالم العربي.

وأعلنت شادية اعتزالها الفن عام 1986، عقب مشاركتها في “الليلة المحمدية”، وغنائها الأغنية الدينية “خد بإيدي”.