نيويورك - أ ش أ

حثت نيكي هالي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، مجلس الأمن، على تحميل إيران المسئولية عن تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بصاروخ استخدموه ضد المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي.

وقالت نيكي هيلي – في بيان اليوم الثلاثاء نقلته شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية – إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون واعترضته المملكة العربية السعودية وأسقطته فوق العاصمة الرياض السبت الماضي ربما كان إيرانيا .

وقالت هالي إن الحرس الثوري الإيراني انتهك اثنين من قرارات الأمم المتحدة إثر قيامه بتقديم هذه الصواريخ إلى المسلحين الحوثيين.

وأضافت هالي “نشجع الإفصاح عن أية معلومات تساعد على تحميل إيران المسئولية عن دعم العنف والإرهاب في المنطقة وفي العالم”، مؤكدة أن “الولايات المتحدة ملتزمة باحتواء التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار ولن تغض الطرف عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي يقوم بها النظام الإيراني”.