زيورخ - أ ش أ

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لائحة العقوبات الخاصة بالمباريات الماضية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا عبر جميع القارات.

وذكر (الفيفا) عبر الموقع الرسمي، أنه تمت معاقبة مصر بفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف فرنك سويسري، بالإضافة إلى توجيه تحذير بسبب سوء السلوك خلال لقاء الكونغو.

وأضاف الاتحاد، عن العقوبة أنها جاءت بسبب اجتياح الإعلاميين للملعب، وإشعال الألعاب النارية من جانب الجماهير، بالإضافة إلى عدم رفع علمي الدولتين داخل الملعب.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد في تصفيات كأس العالم 2018، مما أدى إلى اجتياح اللاعبين والإعلاميين لأرض الملعب قبل نهاية اللقاء.

وشهدت مواجهة مصر والكونغو فرحة عارمة بعد تسجيل محمد صلاح للهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة، مما تسبب في اجتياح الملعب من جانب البدلاء والإعلاميين قبل نهايتها.

يذكر أن مصر ضمنت التأهل إلى كأس العالم 2018 بعد الفوز على الكونغو، قبل أن تتجه إلى غانا الأحد المقبل لملاقاة منتخب غانا في الجولة الأخيرة من التصفيات.