اخبارمصر-حموده كامل

صرح المهندس صلاح علي متولي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه سيتم إنشاء مدرسة، وحضانتين، وسوقين تجاريتين، ووحدتين صحيتين، بمناطق الخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعي بعدد 266 عمارة شمال مشروع حدائق أكتوبر بالمنطقة المحصورة بين حدائق أكتوبر والسكة الحديد، ومنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي جنوب طريق وصلة دهشور بمنطقة حدائق أكتوبر، بالمدينة.

ومن جانبه اعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة تنفيذ الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتشمل المدارس والحضانات، والأسواق التجارية، والمراكز الطبية، وخلافه، والأيام الجارية تشهد تنفيذ وطرح عدد كبير منها فى مختلف المدن.

واوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم إنشاء مخبز بلدي بالإٍسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة، وسوقين تجاريتين صغيرتين (1، 2) بمنطقة خدمات مركز المدينة، وأضاف المهندس مصطفى سعيد على، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه سيتم إنشاء نقطة إسعاف بالمرحلة الثانية بالإسكان الاجتماعي (620 فداناً).

وقد تم طرح التنفيذ في مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.