القاهرة ـ

أكد هيروتاكا كويكى، رئيس منظمة شبابية يابانية، إننا نركز عملنا فى برنامج الشباب على مبدأ المشاركة، ونقدم آليات الديمقراطية لكافة الشباب اليابانى فى الداخل والخارج، لأننا جزء كبير من نضال المجتمع.

وأضح هيروتاكاـ خلال جلسة تحديات وقضايا تواجه شباب العالم، بفعاليات متدى شباب العالم، المنعقد فى شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشركات الكبرى لها تأثير كبير على سياسات الدول، وأن التنمية المستدامة ليست قاصرة على دولة بعينها وإنما مسؤولية جميع دول العالم.

وتابع هيرو “هناك تأثير كبير من الشركات الكبرى على سياسات الدول وهو ما يعطل مشاركة الأفراد فى التنمية للتوصل لأهداف التنمية المستدامة.