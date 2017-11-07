صرح وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان بأن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الجديد إلى البرلمان الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء ابو شقه، اليوم الثلاثاء، قبيل انعقاد الجلسة العامة، مضيفا أن وزارة العدل تقوم حاليا بإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون .

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح المتهم الحق في الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ( محاميا) وإذا لم يكن له محام وجب علي المحكمة ندب محام له للدفاع عنه وعلي نقابة المحامين اعداد جدول بالمحامبن المنتدبين يتم تحديثه دوريا تخطر به النيابة العامة.