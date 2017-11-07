القاهرة - أ ش أ

طرحت وزارة القوى العاملة مبادرة لدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، التي تمثل 60 % من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم إيجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بجميع صوره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بديوان عام الوزارة بحضور ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربي، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية لعرض المبادرة.

وشدد سعفان على أن تبني وزارة القوى العاملة هذه المبادرة يخدم أهداف الدولة التي تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة، فضلا عن تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى رفع سقف الأداء الانضباطي بالشارع المصري وإعادة المظهر الحضاري له.