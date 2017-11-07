اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

بحثت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع ميشيل دياميسيس سفير دولة اليونان بالقاهرة زيادة استثمارات بلاده بمصر.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر، واشار السفير الى أهمية مصربالنسبة لليونان كدولة جاذبة للاستثمار فى ظل التطورات الاخيرة التى شهدها مناخ الاستثمار فى مصر .

واكدت زوبع حرص الهيئة على تقديم كافة الاجراءت والتيسرات للمستثمرين وتحسين بيئة الاعمال فى مصر وتذليل كافة العقبات امام المستثمرين، مشيرة الى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

واستعرضت تطور اداء الاقتصاد المصري واشارت الى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والذى من شأنه جذب مزيد الاستثمارات الاجنبية الى مصر وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والتى تعزز من رغبتهم فى الاستثمار بمصر.

وأشارت رئيس الهيئة الى اهمية دعم التنمية الاقتصادية بين البلدين من خلال دعوة مجتمعات الاعمال بين البلدين و تكثيف لقاءاتهم واتصالتهم للاسهام فى خلق الترابط الاقتصادى بينهم وبناء المصالح المشتركةبالمستوى الذى يتناسب مع عمق العلاقات بين البلدين.

وتحتل المركز الـ36 ضمن الدول المستثمرة فى مصر باجمالي راس المال يبلغ 154.9 مليون دولار من خلال 172 شركة تعمل فى صناعة مواد البناء والانشاءات والصناعات الغذائية والخدمات.