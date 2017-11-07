القاهرة ـ أخبار مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن النمو السكاني غير المتوازن من أهم التحديات التى تواجهها مصر، موضحا ان هذا النمو يعوق جهود التنمية ، حيث ان مصر تشهد نموا سكانيا يقدر بـ 2.5 مليون سنويا.

واوضح السيسى – اليوم / الثلاثاء خلال جلسة “تحديات وقضايا تواجه شباب العالم وسبل المواجهة لصناعة المستقبل” بمنتدى شباب العالم الذي يعقد بشرم الشيخ – ان البطالة والامية والجهل من أهم التحديات التى تواجهها مصر ودولا عديدة في العالم.

واضاف ان المواطن المصري لم يشهد تحسنا ملحوظا في دخله على امتداد 50 عاما.

واشار الى ان النمو السكاني قضية مجتمعية ولا تقتصر على دور مؤسسات الدولة ، مضيفا ان الانجاب لا يعني القدرة على الاعالة ولكن يجب ان يشمل التربية بشكل متكامل ، موضحا ان توفير فرصة عمل حقيقية قد يكلف ما يقرب من مليون جنيه.

وشدد السيسى على اننا نواجه تحدي مكافحة الارهاب الى جانب تحقيق التنمية في ملفات التعليم والصحة ، حيث ان الارهاب أخطر قضية تدمر العالم كله .