أخبار مصر- هادي حسان

تستعد مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لبدء إطلاق الحملة القومية الثالثة، للتحصين والترقيم ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تبدأ فعالياتها يوم 11 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 20 من شهر ديسمبر القادم، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالفيوم، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وتبدأ الحملة بترقيم وتسجيل الحيوانات لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقري المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم أنه يجري حالياً عمل زيارات ميدانية لعدد من القرى بمراكز المحافظة المختلفة، لعقد ندوات إرشادية عن أهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف تحصين أكثر من 201 ألف رأس ماشية، من خلال 92 وحدة بيطرية بشتى أنحاء المحافظة.

وأضاف بأن المحافظة لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب صغار المزارعين ومربي الماشية، من أجل تحسين الدخل الاقتصادى لأسرهم من خلال التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، وتوفير اللقاحات الجيدة، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.