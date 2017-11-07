الرياض - أ ش أ

أعتبر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، ضلوع النظام الإيراني، في تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ، عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، قد يرقى إلى أعمال الحرب ضد المملكة.

كان العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد وقوف إيران وراء إطلاق الميليشيات الحوثية قبل يومين، صاروخاً باليستياً تم إسقاطه قرب العاصمة السعودية الرياض، ووصف ذلك بالعمل العدائي والعبثي والهمجي.