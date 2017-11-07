واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاثنين ان لديه “ثقة كبيرة” بحملة مكافحة الفساد التي اطلقتها السلطات السعودية واعتقلت خلالها العشرات من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية في المملكة، مؤكدا ان هؤلاء ابتلعوا ثروات البلد على مدى سنوات.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر “لدي ثقة كبيرة بالملك سلمان وبولي العهد السعودي، فهما يدركان بالضبط ما الذي يفعلانه”، مؤكدا ان “بعضا ممن يعاملانهم بقسوة (حلبوا) بلدهم على مدى سنوات!.