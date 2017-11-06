وكالات

تحتفل المكسيك بـ”يوم الموتى” في العاصمة ميكسيكو سيتي ومناطق أخرى من البلاد.

وهو احتفال سنوي تتجمع فيه العائلة لتذكر الموتى والصلاة عليهم.

بهذه المناسبة تزينت شوارع العاصمة بالجماجم المزينة التي ترمز لهذا اليوم.