جماجم.. وسيلفي 2017/11/06 - 23:53 جماجم.. وسيلفي2017-11-06T23:53:28+00:00 منوعات بدون تعليقات وكالات تحتفل المكسيك بـ”يوم الموتى” في العاصمة ميكسيكو سيتي ومناطق أخرى من البلاد. وهو احتفال سنوي تتجمع فيه العائلة لتذكر الموتى والصلاة عليهم. بهذه المناسبة تزينت شوارع العاصمة بالجماجم المزينة التي ترمز لهذا اليوم. مكسيكو سيتى, موتى أقرأ أيضا: الشرطة المكسيكية تحرر ثلاثة أمريكيين مختطفين شمالي البلاد روسي يعود للحياة من ثلاجة الموتى ليكمل حفلته قتيلان و54 مصابا في انفجار بمستشفى للولادة جنوبي مكسيكو سيتي
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