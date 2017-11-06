صنعاء - أ ش أ

قصفت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم الاثنين مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في صنعاء، أعقبها انفجارات عنيفة وتصاعد النيران والدخان الكثيف.

وقال سكان محليون في صنعاء، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن طيران التحالف استهدف بعدة غارات معسكر الأمن المركزي وسط صنعاء، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من داخل المعسكر عقب الغارات، كما استهدف الطيران تجمعات للميلشيات في دار الرئاسة ومحيط ميدان السبعين.

وفي مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتعزيزات الانقلابيين في “خربة قطرة” بمنطقة البطنة، بالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني ضد الميليشيات الانقلابية، وسط تقدم ميداني متواصل على مدى الأيام الماضية.

من جانبها، قالت مصادر ميدانية إن الغارات والمعارك كبدت الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.