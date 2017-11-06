القاهرة -أ ش أ

بدأت مساء اليوم الاثنين أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الجمعيات الثقافية الذي يعقد تحت عنوان “الجمعيات الثقافية وسؤال التنوير” بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور حشد كبير من المسئولين والمثقفين والشخصيات العامة من مختلف المحافظات وعلى مدى ثلاثة أيام بأمانة الدكتور خلف الميري والذي تنظمه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية.

وقال حسين صبرة رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية: إن “هذا المؤتمر يعقد في ظل اهتمام الدولة بقانون الجمعيات والاهتمام بدور مؤسسات المجتمع المدني” لافتا إلى أن “الجمعية الثقافية هي الخط الإستراتيجي الأول للأنشطة الثقافية”.

وشدد صبرة على ما توليه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الشاعر أشرف عامر وتحت رعاية الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة من اهتمام كبير بالجمعيات الثقافية واعترافا منها بما لها من تأثير على ثقافة المجتمع مشيرا الى انه تم تخصيص إدارة لها باسم الإدارة العامة للجمعيات الثقافية وهى إدارة تابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية من أجل الإسهام والارتقاء ودعم وتطوير نشاط هذه الجمعيات ليسهل وصولها لكل أنحاء الجمهورية بشكل أكبر وأفضل.

وأضاف أنه تعزيزا لهذا التوجه فقد ارتأت الإدارة العامة للجمعيات انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الجمعيات الثقافية تحت عنوان (الجمعيات الثقافية وسؤال التنوير) على أن تشمل محاور المؤتمر عددا من الموضوعات الحيوية ذات الصلة بنشاط الجمعيات مثل: “دور الثقافة في بناء المجتمعات- الثقافة البصرية والتنوير- الجمعيات والصناعات الثقافية- الجمعيات الثقافية والتحديات الراهنة- الجمعيات الثقافية ودور الهوية”.

واستعرض دكتور خلف الميري الأمين العام للمؤتمر برنامج المؤتمر حيث شملت فعاليات اليوم الأول افتتاح معارض للفنون التشكيلية وإصدارات الهيئة وعقد الجلسة البحثية الأولى بعنوان “دور الثقافة في بناء المجتمعات” يرأسها د. شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق ويشارك فيها د. سعد توفيق ود. عبد الناصر حسن ود. محمد كمال.

وفي اليوم الثاني تعقد الجلسة البحثية الثانية بعنوان “الثقافة البصرية والتنوير” يرأسها د. محسن عطية ويشارك فيها د. محمد إسحاق ود. عادل عبد الرحمن ود. حمدى أبو المعاطى وذلك فى العاشرة والنصف صباحا بالإضافة إلى الجلسة البحثية الثالثة بعنوان “الجمعيات والصناعات الثقافية” يرأسها على أبو شادى ويشارك فيها د. على سليمان ود.فاروق إبراهيم والمهندس ماجد الراهب فى الساعة الواحدة ظهرا وفى الساعة السابعة مساء تعقد أمسية شعرية إلى جانب عرض فنى لفرقة موسيقى سيد درويش.

وفي ثالث أيام المؤتمر تعقد الجلسة البحثية الرابعة فى العاشرة صباحا بعنوان “الجمعيات الثقافية والتحديات الراهنة” يرأسها الشاعر سعد عبد الرحمن ويشارك فيها المهندس إيهاب مدحت وخالد حنفى وجمال عمر كما تعقد الجلسة البحثية الخامسة فى الواحدة بعد الظهر بعنوان “الجمعيات الثقافية وسؤال الهوية” يرأسها د. أحمد زايد ويشارك فيها د.عبلة حنفى ود. محمد سيد أحمد وسيد هويدى. وفي الساعة الثالثة عصرا تقام الجلسة الختامية وإعلان التوصيات ويرأس الجلسة الشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ويشارك فيها د. خلف الميرى وحسين صبره وممدوح أبو يوسف.