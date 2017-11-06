أسوان -أ ش أ

انطلقت اليوم الإثنين بمدينة أسوان فعاليات مهرجان طيبة الدولي للفنون في دورته الرابعة ويستمر خمسة أيام بمشاركة 12 دولة عربية وإفريقية تحت رعاية محافظ أسوان اللواء مجدى حجازي ووزير السياحة يحيى راشد ورئيس هيئة قصور الثقافة أشرف عامر.

وقالت الدكتورة هنا مكرم رئيس المهرجان إن فعاليات المهرجان تتضمن عروضا مسرحية وورش عمل فنية وندوات بحثية ومعارض تراثية ومعارض للفن التشكيلي وتحمل دورة هذا العام اسم المسرحي الكويتي الدكتور حسين المسلم.

كانت أولى العروض الفنية بالمهرجان من نصيب فرقة البدكة اللبناني التي قدمت عروضا للجمهور في الشارع وسط حالة من السعادة والتفاعل حيث شارك في العروض عدد من الفنانين ورموز الفن والمسرح بلبنان وحظيت العروض بحضور كبير من أبناء أسوان الذين التقطوا عشرات الصور التذكارية مع أعضاء الوفود المشاركة.