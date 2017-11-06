أخبار مصر- حمودة كامل

استقبلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير(مكتب ذوي الإعاقة وقصار القامة) المشاركين بالفوج الثاني من مسابقة “الحلم المصري” الثقافية والفنية والرياضية للعام الثاني علي التوالي، والتي تنفذها الوزارة ، خلال الفترة من (1-11) بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.، في إطار الاستعداد لـ ” عام ذوي الإعاقة ” تلبيةً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يضم الفوج الثاني من مسابقة “الحلم المصري” محافظات “القليوبية، السويس، الاسماعيلية، بور سعيد، دمياط، الفيوم، بني سويف، والمنيا”، ويشارك في المسابقة (25) محافظة بواقع (٨٠) مشارك من ذوي الإعاقه بكل محافظة في مختلف الإعاقات ( إعاقة سمعيه – إعاقة بصرية – إعاقة ذهنية – إعاقة حركية ) بواقع (2000) مشارك علي مستوي جمهوريه مصر العربية، مقسمة علي ثلاثة أفواج.

تهدف المسابقة إلي دمج ذوي الاعاقة في المجتمع، تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الاعاقة، اكتشاف المواهب لدى شريحة ذوي الاعاقة بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الاعاقة وغرس القيم والمثل لديهم.

كما إختارت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير(مكتب ذوي الإعاقة وقصار القامة) أغنية “أيوه أنا إنسان” أغنية رسمية لمسابقة “الحلم المصري”2017، ويشير الدكتور محمد عبد الستار، عضو مكتب ذوي الإعاقة وقصار القامة بوزارة الشباب أن أغنية “أيوه أنا إنسان” تُعبر عن العلاقة بين الأسوياء وذوي الإعاقة، وسوف تغير تلك النظره بين الطرفين، مبيناً أن الاغنية من كلمات “فاطمة موسي نبهان، وأسعد المالكي”من محافظة شمال سيناء، موسيقي “اسلام الشوربجي، ومحمود علام” من محافظة شمال سيناء، والحان “يحيي منواتي” من محافظة شمال سيناء، وأداء غنائي لكل من “يحيي منواتي”، “صباح صلاح، ووفاء اسماعيل” من محافظة قنا، و”قلتا” من محافظة أسيوط وهم من ذوي الإعاقة “المكفوفين”، باستثناء “يحيي منواتي”، موضحاً أن تلك الاغنية كانت ضمن العرض المسرحي”الحركي” لمحافظة شمال سيناء والذي كان بعنوان “ميلاد إنسان”.