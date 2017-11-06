واشنطن أ ش أ

لقي 8 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم خلال الهجوم الذي وقع أمس أثناء قداس بكنيسة في ولاية تكساس الأمريكية.

وروت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن القس بريان هولكومب كان في طريقه إلى المنبر حين بدأ المهاجم, الذي كشفت الشرطة عن هويته,ويدعى ديفن كيلين, في إطلاق النار.

وقال والد بريان وأمه في مقابلة مع الصحيفة الأمريكية إن ابنهما لقي حتفه في المذبحة, وكذلك كارلا هولكومب زوجة بريان منذ نحو 40 عاما.

وأشار جو هولكومب (86 عاما) إلى أن حفيده مارك دانيال هولكومب, نجل بريان وكارلا هولكومب, لقي مصرعه أيضا, كما ماتت ابنة مارك الرضيعة وعمرها عام واحد.

ولدى الوالدين, جو وكلاريس هولكومب, ابنkا آخر, هو جون هولكومب الذي نجا من المذبحة, لكن زوجته كريستال هولكومب التي كانت حاملا لقيت حتفها.

وكان لدى جون وكريستال هولكومب 5 أطفال, لقي 3 منهم مصرعهم, هم إيميلي وميجان وجريج, بينما نجا الاثنان الآخران.

وخسرت عائلة هولكومب 8 أفراد, إضافة إلى الطفل الذي لم يولد بعد, ما يعني أن جو وكلاريس هولكومب فقدا ابنهما وأحفادهما وأبناء أحفادهما وابن حفيدهما المستقبلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قتلى عائلة هولكومب هم بين 26 شخصا لقوا مصرعهم في حادث إطلاق النار الذي وقع بالكنيسة المعمدانية في بلدة سان أنطونيو بولاية تكساس.