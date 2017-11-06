القاهرة -أ ش أ

أوصى المؤتمر العلمي الدولي الأول لاتحاد المقاولين العرب حول تقنيات البناء الحديث بضرورة اهتمام القائمين على قطاع المقاولات في الدول العربية بضرورة متابعة التطورات في تقنيات البناء لمواكبة العصر الحالي الذي يسوده العلم والتكنولوجيا في مختلف التخصصات.

وأوضح المؤتمر أن قطاع الإنشاءات العربية, رغم ما شهده من تقدما كبيرا إلا أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من الجهود والاهتمام خصوصا في متابعة التقنيات الحديثة واستخدامها وتبادل الخبرات والمعلومات حولها.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد محمد الحمادي – خلال كلمته في ختام المؤتمر العلمي بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين – أنه يعتبر المؤتمر أحد المؤتمرات المهمة التي ترصد متابعة واهتمام وتطلعات قطاع المقاولات في مجال التقنيات الحديثة للبناء.

وأضاف الحمادي – بحسب ما ورد في بيان الاتحاد الصادر مساء اليوم – أن الاهتمام بالتقنيات الحديثة يفتح مجالات أوسع لكل القطاعات المرتبطة بالمقاولات ويعزز من صناعات عديدة يمكن أن تكون رافدا مهما لاقتصادات بلداننا العربية مشيرا إلى أن مشروع مدينة “نيوم” السعودية والذي يعد نموذجا في تطبيق التقنيات الحديثة في عالم البناء يعتبر من المشاريع المهمة التي تشمل عددا من القطاعات بينها الطاقة الشمسية والصحة والتقنيات الذكية والنقل فائق السرعة وبناء البنية التحتية للموانئ.

واختتم رئيس اتحاد المقاولين العرب – ومقره القاهرة – كلمته قائلا: “إن نيوم يعتبرمشروعا محوريا يربط بين مصر والسعودية والأردن إذ يمكن ل 70 % من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسية على صعيد المعرفة والتقنية والأبحاث والتعليم”.

من جهته قال وزير الأشغال والإسكان العامة الأردني المهندس سامي هلسة إن الحكومة الأردنية اعتمدت بشهر مايو من هذا العام خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022 والتي كان أحد محاورها (قطاع الهندسة والبناء والإسكان).

وأضاف أن السياسات العامة لهذا القطاع ارتكزت ضمن الخطة على: توظيف أفضل معايير الممارسات الدولية الجديدة وتمكين وتعزيز العلاقة التشاركية بين مستثمري هذا القطاع للنهوض بالقطاع والوصول للعالمية, وبناء قطاع إنشائي مسلح بالتكنولوجيا الحديثة قادر على المنافسة في ظل الائتلافات العالمية الكبرى التي تتحكم باقتصاد العالم ومشاريعه بحيث يكون المستثمر المصنع والمقاول والمستشار الأردنيون قادرين على المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار دول الجوار.