أخبار مصر- حمودة كامل

استقبل الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الأسكندرية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد إسماعيـل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح بعد ظهر اليوم وفد جامعة هانبات الوطنية بكوريا الجنوبية برئاسة الدكتور سونج ها يانج رئيس الجامعة بهدف تنمية وتعزيز أواصر التعاون العلمى والبحثى والأكاديمى بين الجامعتين وبحث الآليات اللازمة لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات التكنولوجية والهندسية، والمجاﻻت التى تخدم الصناعة، والتعاون فى مجال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطﻻب والدوريات العلمية والأبحاث العلمية ذات الاهتمام المشترك .

وأكد الدكتور هشام جابر خﻻل اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على توطيد العلاقات مع الجامعات الدولية المرموقة وذلك فى إطار توجه الجامعة في اﻻنفتاح على الجامعات العالمية والتعاون معها من خﻻل تقديم المنح الدراسية والبرامج والدرجات العلمية المشتركة موضحا ان الجامعة تسعى فى الفترة القادمة الى تطوير البرامج الدراسية بجميع كليات الجامعة بما يتماشي مع المعايير العالمية بما يسهم فى زيادة فرص العمل امام الطلبة والخريجين.

ومن جانبه أعرب الدكتور سونج ها يانج عن تطلعه إلى زيادة التعاون المستقبلى بين الجامعتين فى المجالات العلمية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، والبرامج التنموية التى يمكن ان تساهم فى تاهيل الخريجيين من جامعة اﻻسكندرية خاصة فى المجاﻻت ذات التقنية الفنية العالية.