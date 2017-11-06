طرابلس أ ش أ

أدان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج, .بأشد العبارات/ عملية إطلاق صواريخ باتجاه مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين , والذي تصدت له قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأكد السراج في تصريح تلقته .بوابة الوسط/ اليوم الاثنين, من المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي, .وقوف دولة ليبيا وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق في مواجهة ما تتعرض له من تهديد وما تتخذه من إجراءات في مواجهة هذا الاعتداء المدان حفاظا على أمنها وسلامة مواطنيها.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على أن .أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة وأمن الأمة العربية والإسلامية كلها.