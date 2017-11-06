القاهرة - أ ش أ

نفى مصدر أمني رفيع المستوى ما تردد عن قيام قوات الشرطة بمداهمة أي مطبعة أو مكتبة تقوم بتجهيز أو إعداد الأوراق الخاصة بالمؤتمر الذي يعده خالد على للإعلان عن ترشحه للرئاسة.

وأكد المصدر الأمنى – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الإثنين – أن ما تردد بهذا الصدد “عار تماما عن الصحة”.

وكان المحامى خالد على قد كتب – في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) – أن قوات الأمن قامت بمداهمة المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي الذي سيعقده لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسة.