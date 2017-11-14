القاهرة - أ ش أ

وصل رئيس مجلس النواب المجري لاسلو كوفير، إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من المسئولين البرلمانيين، في زيارة لمصر، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ووكيل مجلس النواب السيد الشريف وأعضاء سفارة المجر بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتم عقد لقاء مع رئيس النواب المجري والوفد المرافق له غدا، في قاعة مجلس الشوري بمقر البرلمان، يليه مأدبة غداء.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال كان قد زار المجر على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في يونيو 2016، التقى خلالها برئيس المجر الذي أكد دعم المجر لمصر.