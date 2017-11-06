اخبار مصر - غادة جميل

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن بعض المعلومات عن هوية مهاجم كنيسة تكساس الذي فتح النار على عدد كبير من المصلين فقتل 26 شخصا وأصاب 20 آخرين في أحدث واقعة إطلاق نار بالولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة ان المشتبه به فتح النار بعد أن دخل الكنيسة المعمدانية الأولى في سوذرلاند سبرينجس بمقاطعة ويلسون التي تقع على بعد نحو 65 كيلومترا شرقي مدينة سان أنطونيو.

واوضحت نقلا عن مسئولين امنيين إن الضحايا تراوحت أعمارهم بين 5 و72 عاما.

وتابعت الصحيفة القول ان منفذ الهجوم أحد سكان تكساس ويدعى ديفن باتريك كيلي ويبلغ من العمر 26 عاما، وعثرت قوات الشرطة على جثته بعد مطاردة قصيرة على خلفية الحادث الذي استخدم فيه سلاح “إيه آر 15 لتنفيذ الهجوم.

وذكرت ان جثة كيلي وجدت داخل سيارة بعد وقت قصير من الحادث وعليها آثار إطلاق نار في مقاطعة جوادالوبي المجاورة الا انه لم تعرف بعد سبب وفاته فهل قتل ام انتحر

واضافت الصحيفة ان كيلي خدم في قوات الجو الأمريكية ما بين عامي 2010 و2014 الا انه فصل على خلفية فعل مشين وتم تحويله إلى محاكمة عسكرية الا ان المعلومات الواضحة حتى الان انه ليس له اية صلة بالجماعات المتطرفة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتابع الموقف أثناء وجوده في اليابان في إطار جولة آسيوية ونشرت تغريدته على توتير كتب فيها ” كان الله في عون الناس في سوذرلاند سبرينجس في تكساس”.

نيويورك تايمز: اعتقال الوليد بن طلال حديث الصباح والمساء في الاوساط الاقتصادية

اعتقال الملياردير السعودي الوليد بن طلال على خلفية تهم بالفساد اصبح حديث الصباح والمساء في الشركات العالمية وأسواق المال نظرا للمكانة الكبيرة له في عالم المال والأعمال

صحيفة نيويورك تايمز اشارت ان الوليد يملك العشرات من الشركات الكبرى في العالم ولديه استثمارات في العديد من الدول وسط توقعات بان اعتقاله سيهز ثقة المستثمرين بالسعودية.

واوضحت الصحيفة ان الوليد بن طلال قد اعتُقل مع عدد آخر من الأمراء السعوديين والوزراء في خطوة غير متوقعة بعد ساعات من إنشاء الملك سلمان هيئة تُعنى بمكافحة الفساد وأسند مهمتها إلى ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابعت الصحيفة القول ان الوليد بن طلال أحد أعضاء الأسرة المالكة بالسعودية وأكثر رجالها شهرة على مستوى العالم يبلغ من العمر 62 عاماً قد اعتقل الى جانب عدة شخصيات بارزة منها الأمير متعب بن عبد الله قائد الحرس الملكي .

واضافت الصحيفة ان بن طلال قد زار مصر قبل عدة أشهر وان استثماراته تقدر بنحو 800 مليون دولار وانه كان سيضخ المزيد في القريب العاجل.