“الجمال في حياتنا” حوار مباشر مع المهندسة نرمين الدماطي
القاهرة - اخبار مصر
الانسان في جميع مراحل حياته بحاجة ماسة إلى الجمال في كل ما حوله ليصفو، ويتقدم وتتاح له الفرصة للابداع .
والديكور ليس مجرد وسيلة لإبراز جمال المكان، ولكنه يلعب دورا مهما من الناحية النفسية للانسان .
وللالوان سحر خاص .. وتأثير نفسي فطري..ولذلك استخدمها في العمارة.
ولمعرفة كيفية ابراز مواطن الجمال و سيكولوجية الالوان..يلتقي موقع اخبار مصر الثلاثاء مع الدكتورة نرمين الدماطي مصممة في مجال الفنون التطبيقية في حوار مباشر…
وتناول الحوار:-
- الانسان في جميع مراحل حياته بحاجة إلى الجمال.
- الديكور ليس مجرد وسيلة لإبراز جمال المكان.
- الديكور يلعب دورا مهما من الناحية النفسية للانسان.
- الالوان لها سحر خاص.
- اخفاء عيوب البشرة بالالوان.
- العمارة الشعبية في قرى النوبة والبرلس.
- الجداريات في مصر ولعالم.
- مشاركة السكان في التصميم والتنفيذ.
- تطور العمارة.
- الجمال في الطاقة الشمسية.
الاحساس بالجمال يختلف من شخص لاخر فارى على سبيل المثال اللوحة التى تعلو الانتريه فى هذا الخبر على الموقع لو كان لونها ازرق سماوى افضل