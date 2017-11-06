القاهرة - اخبار مصر

الانسان في جميع مراحل حياته بحاجة ماسة إلى الجمال في كل ما حوله ليصفو، ويتقدم وتتاح له الفرصة للابداع .

والديكور ليس مجرد وسيلة لإبراز جمال المكان، ولكنه يلعب دورا مهما من الناحية النفسية للانسان .

وللالوان سحر خاص .. وتأثير نفسي فطري..ولذلك استخدمها في العمارة.

ولمعرفة كيفية ابراز مواطن الجمال و سيكولوجية الالوان..يلتقي موقع اخبار مصر الثلاثاء مع الدكتورة نرمين الدماطي مصممة في مجال الفنون التطبيقية في حوار مباشر…

وتناول الحوار:-