الغردقة -أ ش أ

انطلقت فعاليات مؤتمر علوم وقاية النبات الثاني عشر اليوم بمركز إعلام مدينة الغردقة وتنظمه الجمعية العربية لوقاية النبات بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، برعاية وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، وبمشاركة عدة دول عربية.

وصرح منسق عام المؤتمر المهندس محسن أمين اليوم -الأحد إن المؤتمر يتضمن حلقات نقاشية بحثية حول علوم أمراض النباتات والحشرات النباتية، ويتم تقديم أكثر من 283 ورقة بحثية حول الوقاية النباتية والمكافحة الحيوية والطبيعية لأمراض وآفات النباتات من بعض الدول العربية المشاركة في المؤتمر، وسيتم تنظيم ورش عمل بحثية خلال فترة انعقاد المؤتمر.

من جانبه، أشار سكرتير عام المحافظة اللواء عبدالفتاح تمام إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا من أجل إنجاح مثل ذلك الحدث العلمي الكبير، والاستفادة من نتائجه البحثية المنتظرة والتي من شأنها مساعدة البحر الأحمر في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.