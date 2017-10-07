القاهرة - اخبار مصر

بدأ الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم في تلقي طلبات المشاركة في المؤتمر وحتى 13 اكتوبر الجاري ، من خلال الرابط التالي:

https://egyouth.com/ar/

ومن المقرر انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 60 وفداً من شباب العالم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن خلال ختام فعاليات المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بمدينة الإسماعيلية ابريل الماضي، مشاركته للشباب المصري في دعوة نظرائهم من مختلف دول العالم، للمشاركة في المنتدى، لنقل رسالة سلام وتنمية ومحبة إلى العالم من أرض مصر.

ويدور برنامج منتدى شباب العالم حول 4 محاور: الأول بعنوان «قضايا شبابية عالمية»، ويتضمّن مناقشة قضايا الإرهاب ودور الشباب في مواجهتها ومشكلة تغيُّر المناخ، والهجرة غير المنتظمة، واللاجئين.

والمحور الثانى حول «التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال»، ويستعرض التجارب الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعرض تجارب شبابية مبتكرة في مجال ريادة الأعمال، مع مناقشة تأثير التكنولوجيا على واقع الشباب.

المحور الثالث حول الحضارات والثقافات، ويضم موضوعات خاصة بالفنون والآداب، والهوية الثقافية وكيفية تكامل الحضارات والثقافات، والاستفادة من تنوعها واختلافها ودور الآداب والفنون في إصلاح ما تفسده ‏الصراعات والحروب‏.

أما المحور الرابع فيأتى تحت عنوان «صناعة قادة المستقبل»، ويتم فيه استعراض التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب، ودور الدول والمجتمعات في صناعة قادة المستقبل.