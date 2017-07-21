القاهرة - أ ش أ

أدانت نقابة “السادة الأشراف” الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بساحات المسجد الأقصى ومنعهم من دخول المسجد لأداء الصلاة فيه.

كما أدان نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف الانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس والمسجد الأقصى، بما يؤذي مشاعر المسلمين في العالم، لقدسية المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين.

وطالب الشريف المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الفلسطينيين من الممارسات التي يتعرضون لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.