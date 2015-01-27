أخبار مصر- أيمن عدلــي

قال الكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد إن ما يحدث في صوت القاهرة جريمة يجب عدم السكوت عليها لأن الشركة تخسر الآن خسائر فادحة وتدفع مرتبات لعمالة لا تنتج وهي لا تخسر مضطرة فالكل يريد أن يعمل لكن ليس هناك تمويل وهذا يعد مؤامرة على الشركة حتى يتم بيعها بإعتبارها شركة خاسرة مثلما حدث في كل شركات القطاع العام وحين تباع سيكون الدين مساوياً للثمن أو أكثر.

وأضاف عيد خلال حواره المباشر مع زوار موقع “اخبار مصر” أنه لابد وأن يكون هناك قطاع عاماً أو دوراً حكومياً محدد في صناعة السينما المصرية ويكون هذا القطاع قائداً للمسيرة فتعلمنا منذ ثورة يوليو أن القطاع العام حين يقوده رجل مستنير مثل صلاح أبو سيف يمكن أن يقدم إنتاجاً درامياً ناجحاً وقادراً على التحرر من التبعية إلى حد أننا رأينا أفلام القطاع العام تنتقد الممارسات السياسية الرسمية للدولة. المطلوب على وجه السرعه إنشاء كيان تابع للدولة يقوم بإنتاج الأعمال الجادة وهذا لا يعني وقف القطاع الخاص ولكنه سيبقى محافظاً على الأعمال التجارية وهذا شأنه لكن إذا كنا نريد سينما جادة فلابد من وجود كيان حكومي يقود المسيرة.

وأشار عيد أن مصر كانت في وقت من الأوقات هي الجزء الرئيسي للمنطقة العربية كلها سينمائياً ودرامياً. أما الآن فقد تحولت مصرمن منتج إلى مستهلك وسارت سوقاً للمسلسلات التركية والإيرانية والمكسيكية بل والمسلسلات التى تنتج بمدينة الإنتاج الإعلامي بدبي وأتصور أننا بهذا نخطأ في حق وطننا إقتصادياً وثقافياً وإعلامياً.