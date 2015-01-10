فانكوفر (رويترز)

اعتقلت شرطة فانكوفر اثنين من تجار المخدرات المحتملين بعد أن طلب رجل بدون قصد هاتفا محمولا لضابط سعيا لبيع كمية من الماريجوانا له.

وقالت شرطة نورث فانكوفر يوم الجمعة ان الرجل لم يدرك انه طلب رقما خطأ وشرع في تحديد لقاء مع الضابط لبيع كمية غير محددة من هذا المخدر.

وأجرت شرطة الخيالة الملكية الكندية هذا الشراء السري للمخدر واعتقلت في وقت لاحق رجلا عمره 25 عاما وامرأة عمرها 23 عاما باتهامات تتعلق بالمخدرات.

وقال ريتشارد دي جونج المتحدث باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية في نورث فانكوفر في بيان “ليس في كل يوم يطلبنا تجار مخدرات للقيام باعمال معنا. انني على يقين انهم فوجئوا مثلنا”.

وقالت الشرطة إنها عثرت أيضا على كوكاكين وهيروين وميثامفيتامين في عربة المتهم.