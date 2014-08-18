مواقيت الصلاة
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|04:49
|06:17
|11:40
|02:39
|05:01
|06:20
|الاسكندرية
|04:55
|06:25
|11:44
|02:42
|05:03
|06:24
|الاسماعيلية
|04:46
|06:14
|11:36
|02:34
|04:56
|06:16
|الاقصر
|04:45
|06:06
|11:34
|02:40
|05:01
|06:31
|الغردقة
|04:42
|06:04
|11:29
|02:33
|04:54
|06:24
تم تحديث مواقيت الصلاة يوم 2017-11-14 09:16:40 بتوقيت القاهرة
بارك الله فيكم جزيكم خير اللهم انصر
شكرا وربنا يوفق مصر يارب
الهم وفق قادتنا و زعمائنا و أعز مصر فى عهدهم و انصر جيشنا الباسل و احفظ أولاده و عيون مصر الساهرة بقدر اخلاصهم و حبهم للوطن يارب العالمين فانت خير حافظا يا رب العالمين .
يا جمعا عة صلاة العيد الفطر 2016 في القا هرة السا عة 6 صبا حا حقيقي واللة التوقيت الصيفي في القاهرة
جزاكم الله كل الخير وكل سنه وانتم طيبين
جزاكم الله كل الخير وكل سنه وانتم طيبين
كل عام وانتم بخير
شكرا على المجهود
ربنا يبارك فيكم
موقع محترم
أشكر إدارة الموقع على المجهود الرائع
جزاكم الله خير
شكرا
اتبقى خمس دقايق ع المغرب
شكرا جزيلاً
كنت أتمنى أن أرى أرى موعد صلاة العيد مع مواقيت الصلاة .
جزاكم الله خيرا اخبار مصر دائما موقع مميز ونتمنى له الرخاء والتقدم
جزاكم الله كل خير على اهتمامكم بمواعيد الصلاةوشكرا ليكم …
اشكركم على مواعيد الصلاه
شكرا
جزاكم الله كل الخير وكل سنه وانتم طيبين
هل هلالك شهلرمبارك
جزاكم الله خير
أشكر لكم الجهد المبذول وفقكم الله وجزاكم كل الخير
المنوفيه فى يا موقع
اللهم انصر الاسلام و المسلمين
السلام عليكم
لو ينفع يكون فى تنبيه وقت الصلى
جزاكم الله خير الجزاء
اسوان من محافظات مصر
أرجو عرض مواقيت الصلاه لجميع المحافظات . مصر 27 محافظه . مش 5 بس .
شكرا جزيلا لكم وكما طالب الاخوة ارجو عرض مواقيت الصلاة لباقى المحافظات
أرجو عرض التوقيتات لباقي المحافظات خصوصا بني سويف والتي تسبق القاهرة بدقيقة ومع ذلك يؤذن أهل بني سويف بالكامل بعد انتهاء الأذان بإذاعة القرآن الكريم .. لا أدري لماذا ؟ أليس هذا خطأ ؟ أفيدوني وأفيدوا المسؤلين بالأوقاف ببني سويف .. لله لله لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين مواعيد الصلاه لكل محافظة ؟ لايقتصر عرض مواعيد الصلاه على ثلاث محافظات فقط!
وفين بقية المحافظات الأقصر وأسوان؟
نرجوا منكم عرض مواعيد صلاة العيد
طبعاً نشكر الإدارة على عدم التأخير فى تعديل مواقيت الصلاة طبقاً للتوقيت الجديد وأتمنى إضافة ما يشير إلى التوقيت صباحاً ومساءً فهذا أفضل على الرغم من فهمنا للتوقيتات كلها ولكن حتى نتمشى مع طريقة كتابة التوقيتات العالمية ولكم جزيل الشكر والتقدير.
بشكر اداره الموقع على نشرها لمواقيت الصلاه فى الشكل الجديد للموقع