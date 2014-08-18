المدينةالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة 04:49 06:1711:40
02:3905:01 06:20
الاسكندرية 04:5506:2511:4402:4205:0306:24
الاسماعيلية04:4606:14 11:3602:34 04:5606:16
الاقصر04:45 06:0611:3402:40 05:01 06:31
الغردقة04:42 06:0411:2902:3304:5406:24

تم تحديث مواقيت الصلاة يوم 2017-11-14 09:16:40 بتوقيت القاهرة