أخبار مصر

أخبار مصر ـ إيناس البسيونى

يخصص قطاع الأمن الوطنى جهاز فاكس برقم 22611040 لتلقى الشكاوى من داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

فى إطار تفعيل المنظومة الخاصة بتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية حول كافة التهديدات الموجهة للأمن الداخلى للبلاد ، فقد تم تخصيص جهاز فاكس لتلقى الشكاوى من داخل وخارج جمهورية مصر العربية برقم (22611040 ) إضافة للأرقام التليفونية (2264700 – 22645000 – 22646000) التى تم تخصيصها لتلقى أية معلومات تمس الأمن الداخلى للبلاد .