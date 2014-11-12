الامن الوطنى يخصص فاكس (22611040) لتلقى الشكاوى من داخل وخارج مصر
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أخبار مصر ـ إيناس البسيونى
يخصص قطاع الأمن الوطنى جهاز فاكس برقم 22611040 لتلقى الشكاوى من داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
فى إطار تفعيل المنظومة الخاصة بتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية حول كافة التهديدات الموجهة للأمن الداخلى للبلاد ، فقد تم تخصيص جهاز فاكس لتلقى الشكاوى من داخل وخارج جمهورية مصر العربية برقم (22611040 ) إضافة للأرقام التليفونية (2264700 – 22645000 – 22646000) التى تم تخصيصها لتلقى أية معلومات تمس الأمن الداخلى للبلاد .
هل يوجد ايمل للامن الوطنى احتاجة ضرورى
لو عايزه أبلغ عن شخص بيساعد الإخوان ماديا وعامل بيته مخزن لأسلحة وأموالهم بشهادة الجيران أعمل ايه
الفاكس ده مش شغال على فكره
هل من الممكن البحث عن شخص مفقود عن طريق صورته الشخصيه